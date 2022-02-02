В сети заподозрили, кто станет новой героиней 'Холостячки'

Подписчики постоянного ведущего романтического реалити "Холостячка" (СТБ) Григория Решетника заподозрили, что героиней третьего сезона станет украинская артистка Леся Никитюк. Повод так думать дали новые фотографии звезд.

Кадрами со знаменитостью Решетник поделился в своем Instagram, где фанаты и высказали предположение. Сам ведущий лаконично подписал пост: "Иванович и Ивановна", а его спутница в комментариях назвала автора "нежным" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На снимке ведущий "Холостячки" позирует в официальном костюме – белой рубашке, классических брюках и с бабочкой, а Никитюк надела пестрые лосины и пушистую кофточку с декольте.

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Поклонники звезд заподозрили, что еще неоднократно будут наблюдать за кумирами на экране в рамках романтического проекта.

"Ждем новую "Холостячку" с Лесей", "Это шоу "Холостячка", "Дай Бог, чтобы Леся была "холостячкой", "С удовольствием посмотрю "Холостячку" с Лесей. Хоть посмеяться можно будет", – говорится в комментариях.

Отметим, что в ноябре прошлого года телеведущий уже говорил о кандидатуре Никитюк. По его словам, "Леся – замечательная, талантливая девушка", поэтому сезон с ней был бы "очень интересным".

Как сообщал OBOZREVATEL, Григорий Решетник рассматривал также трех других претенденток на роль главной героини. В их число вошли известные украинские певицы.

Кратко о звездах:

Леся Никитюк – украинская телеведущая, блоггерша. Родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. В 2012 году Никитюк стала ведущей телепередачи о путешествиях "Орел и решка". С 26 августа 2018 года Никитюк участвовала в пятом сезоне "Танцев со звездами" на 1+1 в паре с танцовщиком Максимом Ежовым. В финале 25 ноября они заняли второе место. Не замужем.

Григорий Решетник – украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Родился в Николаеве в 1983 году. 10 октября 2010 женился на Решетник Кристине Дмитриевне. Воспитывает 3 сыновей.