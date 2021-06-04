В сети вспомнили, какой Слава Каминская была в начале карьеры. Фото

В сети показали, как украинская певица и бывшая участница поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская выглядела в самом начале карьеры. Поклонники в комментариях отметили, что с годами она стала только лучше.

Соответствующая фотография появилась на странице "Зірковий шлях" в Instagram. Так, на архивном снимке исполнительница появилась с короткой стрижкой, выразительным макияжем и с бледно-розовой помадой на губах (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Тогда как на недавно сделанном фото артистка была запечатлена с ярким макияжем и длинными волосами. К слову, оттенок волос стал немного светлее, нежели был раньше.

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"Сейчас красивее", "Видно, что делала пластику, но она этого и не скрывает. Красивая", "Тогда не было фильтров, а так особой разницы не вижу... Просто качественнее макияж и фото...", "Сейчас лучше", "Однозначно сейчас".

Напомним, что 16 июля 2006 года продюсер Юрий Никитин создал женскую поп-группу "НеАнгелы", участницами которой стали Слава и Виктория. Первый альбом коллектива вышел уже в декабре под названием "Номер один". Дебютный диск настолько понравился поклонникам, что разошелся тиражом в 50 000 экземпляров и стал "Золотым диском".

На данный момент коллектив распался, а его участницы начали сольные карьеры.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Слава Каминская выпустила новый трек и рассказала, что думает о воссоединении "НеАнгелов". Она заявила, что не отрицает того факта, что когда-то коллектив "НеАнгелы" снова может стать единым целым.