Слава Каминская выпустила новый трек и рассказала, что думает о воссоединении "НеАнгелов". Видео

Украинская певица, бывшая участница поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала фанатов свежей песней под названием "Слава Богу", а также рассекретила, что не отрицает того факта, что когда-то коллектив "НеАнгелы" снова может стать единым целым.

Этими откровениями исполнительница поделилась в программе "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Каминская заявила, что в сольной карьере хочет попробовать себя в разных направлениях музыки. Так, в альбоме, который артистка планирует выпустить этой осенью будут треки разных жанров.

"Осенью я планирую выпустить альбом, и там будет все абсолютно разноплановое. Я себя еще ищу. Я разная: хочу и так, хочу и так, и так себя попробовать…", – рассказала подробнее звезда о новом альбоме.

А на вопрос ведущих о возможном воссоединении группы "НеАнгелы" певица ответила следующее:

"А почему нет? Может когда-нибудь… Хочется и в сольном плавании себя попробовать. У Вики более такие романтичные песни", – сказала Слава.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вика из "НеАнгелов" рассказала, что думает о сольной карьере Каминской. Певица заявила, что Слава Каминская уже давно стала тем артистом, который готов выступать самостоятельно. Она также добавила, что остается в хороших отношениях с бывшей коллегой.