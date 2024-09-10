В сети всплыло видео антисоветского выступления Натальи Сумской на 'Голубом огоньке' в Москве: актриса рассказала подробности

В сети Facebook появился фрагмент архивной записи телеэфира в Москве новогоднего концерта "Голубой огонек", который был популярен во времена СССР. На видео снято выступление украинской артистки Натальи Сумской.

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Украинцы обратили внимание на потрясающую деталь в образе Сумской: желтую и голубую ленты, демонстративно выложенные артисткой из венка вперед. Видео концертного номера обнародовала на своей странице в Facebook Ольга Гошовская, вдова величайшего украинского композитора Игоря Билозира. А Наталья Сумская в разговоре с OBOZ.UA вспомнила подробности выступления.

"Интересно было бы услышать воспоминания Натальи Сумской о ее выступлении на этом концерте и о двух лентах на груди", – написала в комментарии к видео Ольга Гошовская. Выступление датировано 1981 годом. Сумская исполняет в программе на украинском композицию "Посміхнися, доле", написанную Игорем Покладом и Михаилом Ткачем.

По просьбе OBOZ.UA Наталья Сумская вспомнила подробности того выступления: "По-моему, м*скали не очень тогда присматривались к моему образу. Я себе выложила, а они пропустили – вот и все. Но без Божьего провидения здесь, конечно, не обошлось. Страха у меня не было. Даже не думала как-то об этом, потому что все мысли были о другом: я тогда была беременна (в 1982 году Наталья Сумская родила дочь Дарину. – Ред.). Говорите, люди активно перепощивают это видео? Значит, не зря решилась тогда на такой шаг".

Наталья Сумская рассказывает, что такого рода выступление для нее было скорее исключением, чем правилом. А вот с театральными представлениями в Москве она время от времени бывала: "Спектакли обычно возились, как отчет. Меньшего брата перед старшим… Вспоминаю, мы в Питер ездили на гастроли с Театром Франко. Выступали в помещении хваленого театра БДТ. А он такой побитый, несчастный тот театр. Я думала, что оно более-менее толковое, оно такое старье. Как и сама дорога, по которой мы ехали. Вокруг лачуги деревянные. И на остановках люди с мягкими игрушками, тыкали нам их: "Купите, потому что не за что жить".

"Раньше говорили, что жизнь в России есть в Москве и Санкт-Петербурге, а что дальше – это выживание. Не знаю, есть ли она сейчас даже в тех городах. В страхах, ужасах, угрозах – это разве жизнь? У людей нет ни грамма воли. Но они сами определили для себя такой путь", – добавила артистка.

Между тем в комментариях под видео пишут: "Невероятно: ленты!", "В пору махрового застоя выступает с желто-голубыми лентами на груди", "Старые видеозаписи открывают глаза", "В те времена категорически было запрещено, чтобы синий и желтый цвета были вместе. В венке Наталья – красный и синий цветы вместе – цвета флага советской Украины. Представляю, какой отваги нужно набраться, чтобы положить на плечи синюю и желтую ленту".

Некоторые комментаторы предполагают, что Сумская решилась на такой шаг спонтанно: "Возможно, это был экспромт". Другие вспоминают свой смелый опыт: "Приблизительно в те годы, может немного раньше, меня, еще ребенка, за мамину вышиванку с трезубцем довел до слез местный кегэбист. Выслуживался. Теперь, в войну, орки могут и убить за эти цвета. Ценимся!". А еще раз восхищаются талантом артистки Сумской: "Всегда была и есть красавицей. Талантливая женщина, украинка. Наша гордость", "Как хорошо она поет".

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