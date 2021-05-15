В сети разгорелся скандал из-за концерта российского 'Женского стендапа' на Майдане

В соцсетях разгорелся скандал из-за выступление российского комедийного проекта "Женский стендап", который произойдет 7 июня в МЦКМ на Алее Героев Небесной Сотни.

В частности, украинцы устроили жаркую дискуссию под постом в Facebook, где было отмечено, что еще в 2014 году на Майдане умирали люди во время Революции Достоинства, а теперь там будет выступать российский развлекающий коллектив.

"У меня вопрос: вы там время не ох**ли уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" – опубликовал пост Роман Ковальов, отметив хештегом Службу безопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины, Украинский институт национальной памяти, Виталия Кличко и многих других.

"Офигеть", "А что? "Уже можно стало" же ж, два годика как"," Нацгвардия будет охранять... Нет?" – писали в комментариях в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова откровенно рассказала о том, как обстояли дела в украинском шоу-бизнесе до Майдана в 2014 году. По словам певицы, раньше украинские знаменитости становились популярными только, если выступали в России