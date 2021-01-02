В сети раскритиковали новогоднее поздравление Могилевской из-за языка

Украинскую певицу Наталью Могилевскую раскритиковали в сети из-за языка в ее новогоднем поздравлении.

Артистка записала ролик, в котором поздравляет украинцев с Новым годом на русском языке. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои, любимые. Я хочу провести этот год с достоинством и благодарностью. Потому что, все испытания, которые нам посылает Господь, они призваны сделать нас лучше и осознанными взрослыми. Понимать, что мы что-то делаем не так. Я очень хочу, в следующий год мы взяли прежде всего с собой: понимание, сознание всех своих ошибок, скромность, взаимопонимание, щедрость, поддержку, любовь, тепло, уважение друг друга. Я хочу, чтобы нам было хорошо и чтобы с первыми весенними лучами пришла любовь, которая будет с нами до конца года. Я хочу пожелать, чтобы прежде всего, в следующем году у нас было здоровье, чтобы эта хворь нас отпустила. Дорогие мои, с Новым годом, с верой, с любовью, и ясным взглядом. Поздравляю вас!" – говорила в ролике Могилевская.

Большинство поклонников под постом Могилевской также поздравили звезду с новогодне-рождественскими праздниками, однако нашлись и те, кто все же раскритиковал видеообращение артистки. Так, пользователи сети обратились к певице на украинском языке и спросили, почему она, как украинская певица, поздравляет народ на русском языке.

"А где, искренняя украинская, речь? Вы разочаровываете все больше и больше... Ужас!", "Это не украинская певица, если приветствует украинский народ на русском языке. Нет уважения в первую очередь к себе, к своему народу", – писали пользователи сети в комментарии под роликом.

К слову, Могилевская пока не отреагировала на критику пользователей сети из-за поздравления с Новым годом на русской языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Могилевской раскритиковали ее новый клип. Певица не смогла молчать и решила ответить хейтерам.