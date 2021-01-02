У мережі розкритикували новорічне привітання Могилевської через мову

Українську співачку Наталю Могилевську розкритикували в мережі через мову в її новорічному привітанні.

Артистка записала ролик, в якому вітає українців із Новим роком російською мовою. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі мої, улюблені. Я хочу провести цей рік із гідністю і вдячністю. Тому що всі випробування, які нам посилає Господь, вони покликані зробити нас кращими і усвідомленими дорослими. Розуміти, що ми щось робимо не так. Я дуже хочу, щоб у наступний рік передусім ми взяли із собою: розуміння, свідомість усіх своїх помилок, скромність, взаєморозуміння, щедрість, підтримку, кохання, тепло, повагу одне до одного. Я хочу, щоб нам було добре і щоб із першими весняними променями прийшло кохання, яке буде з нами до кінця року. Я хочу побажати, щоб насамперед, наступного року в нас було здоров'я, щоб ця хвороба нас відпустила. Дорогі мої, з Новим роком, з вірою, з любов'ю, і ясним поглядом. Вітаю вас!" – говорила в ролику Могилевська.

Більшість шанувальників під постом Могилевської також привітали зірку з новорічно-різдвяними святами, проте знайшлися й ті, хто все ж розкритикував відеозвернення артистки. Так, користувачі мережі звернулися до співачки українською мовою і запитали, чому вона, як українська співачка, вітає народ російською мовою.

"А де, щира українська, мова? Ви розчаровуєте все більше і більше ... Капець!", "Це не українська співачка, якщо вітає український народ російською мовою. Немає поваги насамперед до себе, до свого народу", – писали користувачі мережі в коментарі під роликом.

До речі, Могилевська поки не відреагувала на критику користувачів мережі через привітання з Новим роком російською мовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше шанувальники Могилевської розкритикували її новий кліп. Співачка не змогла мовчати і вирішила відповісти хейтерам.