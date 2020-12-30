В сети показали трогательное новогоднее поздравление сына Меган Маркл и принца Гарри
В сети опубликовали милую запись с новогодним поздравлением сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Так, это произошло во время подкаста Archewell Audio на сервисе Spotify, с которым герцоги подписали контракт.
Соответствующее видео разместили на странице в Twitter. Запись растрогала поклонников Маркл и принца Гарри (чтобы посмотреть ее, доскролльте до конца страницы).
Так, на видео слышно, как принц обращается к своему сыну со словами: "Ты можешь говорить в него (микрофон)".
Затем малыш начал повторять за родителями поздравление с Новым годом. Кроме того, в записи слышно, как Арчи смеется, а вместе с ним радуются его родители.
Стоит отметить, что пользователей сети очень развеселило видео. Они остались в восторге от такого новогоднего поздравления и смеха малыша Арчи.
"Это был смех счастливого ребенка", "Арчи такой счастливый. Мне нравится его смех", "Его голос такой милый", "Мне нравятся детские голоса, его звучит так мило", – пишут люди в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
31 марта принц Гарри и Меган Маркл перестали официально представлять британскую королевскую семью. Их также лишили государственного финансирования.
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.