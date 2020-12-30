У мережі показали зворушливе новорічне привітання сина Меган Маркл і принца Гаррі
У мережі опублікували милий запис із новорічним привітанням сина принца Гаррі і Меган Маркл Арчі. Так, це сталося під час подкасту Archewell Audio на сервісі Spotify, з яким герцоги підписали контракт.
Відповідне відео розмістили на сторінці у Twitter. Запис зворушив шанувальників Маркл і принца Гаррі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).
Так, на відео чути, як принц звертається до свого сина зі словами: "Ти можеш говорити в нього (мікрофон)".
Потім малюк почав повторювати за батьками привітання з Новим роком. Окрім того, в записі чутно, як Арчі сміється, а разом із ним радіють батьки.
Варто зазначити, що користувачів мережі дуже розвеселило відео. Вони були в захваті від такого новорічного привітання і сміху малюка Арчі.
"Це був сміх щасливої дитини", "Арчі такий щасливий. Мені подобається його сміх", "Його голос такий милий", "Мені подобаються дитячі голоси, його звучить так мило", – пишуть люди у коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У січні 2020-го принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
Таке рішення герцогів Сассекських спричинило хвилю розмов у пресі й, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
31 березня принц Гаррі та Меган Маркл перестали офіційно представляти британську королівську сім'ю. Їх також позбавили державного фінансування.
У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.