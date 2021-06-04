В сети показали съемную квартиру дочери Елизаветы II в Лондоне. Фото

Единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна со своим супругом Тимоти Лоуренсом снимала квартиру в центре Лондона, которую она описала как " слишком любопытные соседи" и "шумное движение транспорта". Пара жила здесь в 1993 году.

Издание Hellomagazine отмечает, что супруги поселились в просторный дом всего на несколько месяцев. Также сообщается, что они на тот момент платили за аренду 1300 фунтов стерлингов в месяц (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На фотографиях, опубликованных незадолго до переезда монархов, можно увидеть интерьер в стиле ретро.

В спальне были высокие потолки, кремовые ковры и стены. У Анны и Тимоти был деревянный каркас кровати, обтянутый белым полотном, и две черные прикроватные тумбочки с одной лампой с розовой бахромой.

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Во второй спальне дома был небольшой деревянный стол у окна, вешалка для полотенец и два комода.

Кухня арендованной квартиры была обставлена ​​белыми шкафами и приборами, серыми рабочими поверхностями. Вид из окна выходил на сады многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Анна показала свою гостиную. Подписчики были обескуражены тем, что комната оказалась такой"захламленной": на полках много сувениров и безделушек, на полу и журнальных столиках стопки книг, а на диване и вовсе какой-то бардак.