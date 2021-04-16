В сети показали редкое фото Меган Маркл до встречи с принцем Гарри

Режиссер сериала "Форс-мажоры" Аарон Корш поделился с поклонниками снимком, на котором показал, как выглядела Меган Маркл еще до встречи со своим супругом принцем Гарри. Тогда знаменитость активно занималась своей актерской карьерой.

Соответствующее фото с герцогиней Корш опубликовал на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На нем также изображены и другие кинозвезды.

Так, Маркл снялась в семи сезонах ленты "Форс-мажоры", сыграв амбициозную помощницу юриста Рэйчел Зейн и подругу Майка Росса, которого играет Патрик Дж. Адамс.

"Когда мы были молоды. Перед всем этим шумом", – подписал кадр режиссер.

Меган Маркл еще до встречи со своим супругом принцем Гарри Twitter/Аарон Корш

Отметим, что позже из-за отношений с принцем Гарри режиссер сериала Корш подвел Маркл к завершению съемок. В апреле 2018 года вышла последняя серия с ее участием, и тогда герцоги были уже помолвлены и собирались сыграть свадьбу в следующем месяце.

"Форс-мажоры" – американский юридическо-драматический телесериал, созданный Аароном Коршем. Главные роли исполнили Гэбриел Махт и Патрик Джей Адамс. Премьера сериала состоялась 23 июня 2011 года на телеканале USA Network.

Меган Маркл – супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский телеканал Lifetime решил снять фильм о герцогах Сассекских Меган Маркл и принце Гарри, премьера которого запланирована на осень 2021 года. На данный момент идет кастинг, а съемки состоятся уже этой весной.