В сети показали редкое фото Елизаветы II и принца Филиппа с правнуками

Букингемский дворец впервые опубликовал фотографию, на которой изображены принц Филипп, королева Елизавета II и их семь правнуков. Таким образом члены королевской семьи решили поделиться воспоминаниями об умершем герцоге Эдинбургском.

Соответствующий снимок разместили на странице в Instagram дворца (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Его сделала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в 2018 году, когда дети гостили в Балморале.

Так, в кадре королевская чета сидит на диване во время семейного праздника. Королева обнимает принца Луи – сына Миддлтон и принца Уильяма. На фото также присутствуют дети герцогов Кембриджских принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Дочери Питера Филиппа Саванна и Исла сидели рядом с принцем Филиппом, а на другом конце дивана находились дети Зары и Майка Тиндалла: Лену держал ее двоюродный брат Исла, а рядом стояла Миа.

Принц Филипп, королева Елизавета II и их семь правнуков instagram/theroyalfamily

Напомним, ранее внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения почтила память дедушки, принца Филиппа, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Девушка вспомнила все приятные моменты с герцогом Эдинбургским.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская фотомодель и актриса Поппи Делевинь поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором показала свою бабушку Анджелу в молодости вместе с 17-летним принцем Филиппом.