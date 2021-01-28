В сети показали редкие фото "Вопли Видоплясова" в начале музыкальной карьеры

В сети показали, как выглядели участники украинской группы "Вопли Видоплясова" в начале своей карьеры. Фото датируются 1986-1991 годами.

Соответствующие архивные снимки были опубликованы в Instagram-аккаунте "Амнезія". На них можно увидеть как отдельно лидера коллектива Олега Скрипку, так и группу в полном составе (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Олег Скрипка и "Вопли Видоплясова", ранний период – 1986-1991 года", – говорится в тексте.

Фанаты пришли в восторг от архивных фото группы "Вопли Видоплясова" и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Красавцы", "Супер", "Вау, такие молодые и хорошенькие. Обожаю вашу группу, никогда ранее не видела этих фото", – написали люди.

Напомним, "Вопли Видоплясова" – украинская рок-группа, созданная в 1986 году. Лидер – вокалист Олег Скрипка. Группа является основателем украинского рок-н-ролла и этно-рока. Именно они первыми стали петь на украинском в стиле рок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Вопли Видоплясова" презентовала новый сингл, в котором превратили популярную колядку в хард-рок песню.