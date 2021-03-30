В сети показали, как звезда "Сватов" выглядела 10 лет назад. Фото

В сети показали, как популярная актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал изменилась за 10 лет. На опубликованных снимках позировали два разных человека.

Соответствующие кадры выложили на странице в Instagram "Зірковий шлях". На первом фото 17-летняя знаменитость появилась с черными длинными волосами и в блузе темного цвета. На лице практически не было макияжа (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На втором снимке актриса запечатлена уже с русым цветом волос, на ней оренжевая блузка и светлые джинсы. Завершали элегантный образ помада вишневого оттенка и тонкий пояс.

Поклонники в комментариях отметили, что темный цвет волос идет Анне гораздо больше, потому что добавляет образу "изюминки":

"Брюнеткой было лучше! В ней есть изюминка!", "Мне не нравятся брюнетки, но ей лучше темненькой!", "И так, и так очень красиво", "Мне темный цвет больше нравится", "Шикарная брюнетка", "Такой красивой и приятной девушке все к лицу".

Как Анна Кошмал изменилась за 10 лет. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Комментарии фанатов. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Комментарии фанатов. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Алена Винницкая изменилась за 8 лет. В 2013 году она удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.