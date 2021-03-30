У мережі показали, як зірка "Сватів" виглядала 10 років тому. Фото

У мережі показали, як популярна акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал змінилася за 10 років. На опублікованих знімках позували дві різні людини.

Відповідні кадри виклали на сторінці в Instagram "Зірковий шлях". На першому фото 17-річна знаменитість з'явилася з чорним довгими волоссям і в блузі темного кольору. На обличчі практично не було макіяжу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На другому знімку акторка зображена вже з русявим кольором волосся, на ній помаранчева блузка і світлі джинси. Завершували елегантний образ помада вишневого відтінку і тонкий пояс.

Шанувальники в коментарях зазначили, що темний колір волосся личить Анні набагато більше, тому що додає образу "родзинки":

"Брюнеткою було краще! В ній є родзинка!", "Мені не подобаються брюнетки, але їй краще темненькою!", "І так, і так дуже красиво", "Мені темний колір більше подобається", "Шикарна брюнетка", "Такій красивій і приємній дівчині все личить".

Як Анна Кошмал змінилася за 10 років. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Коментарі фанатів. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Коментарі фанатів. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Альона Вінницька змінилася за 8 років. У 2013 році вона здивувала фанатів кардинальною зміною іміджу.