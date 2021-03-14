В сети показали, как выглядит первая жена Горбунова

В сети появились снимки первой жены известного украинского ведущего Юрия Горбунова, с которой он был в браке 20 лет. Экс-супругу знаменитости звали Людмила, она была балетной танцовщицей, а после свадьбы стала домохозяйкой.

В 1995 году Горбунов и Людмила поженились, несмотря на разницу в возрасте около 10 лет и наличие ребенка у возлюбленной от первого брака, пишет Clutch. За 20 лет отношений у пары не было общих детей, а дочь Людмилы Ксюшу Горбунов удочерил.

В 2015 году у Горбунова начался роман с Осадчей и тогда же, артист подал на развод с супругой. Как оказалось, причина расставания с Людмилой – разные взгляды на жизнь.

Юрий и Катя не комментировали свои отношения, а в 2017 году у них родился сын Иван. Спустя некоторое время пара все же заявила о том, что у них отношения и они женаты.

К слову, Горбунов не только счастливый отец 3-летнего Вани от супруги Осадчей, но и дедушка. Так, в 2011 году его приемная дочь Ксюша родила внучку Полину.

Напомним, Юрий Горбунов – украинский телеведущий и актер. В 2015 году получил звание "заслуженный артист Украины". В 1997 года Юрий начал работать на телевидении. С 2000 по 2006 год работал на Новом канале (вел передачи "Подъем", "Улыбнитесь, вас снимают", "Один за всех" и тд). С 2006 года пришел на телеканал 1+1, где и по сей день работает.

Юрий Горбунов был ведущим всех сезонов шоу "Танці з зірками", "Голос країни", "Голос. Діти" и тд. Он также был тренером юмористического проекта "Лига смеха", а в 2018 году начал работу над первым дебютным проектом в качестве продюсера полнометражного фильма комедией "Безумная свадьба".

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