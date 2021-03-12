В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских и Потапа под Киевом. Видео

В сети показали, как выглядит элитный двухэтажный особняк украинской певицы Насти Каменских и ее мужа, рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

Так, дом звездных супругов расположен в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Он выполнен из камня в итальянском стиле. Во дворе Каменских и Потап имеют собственный бассейн, зону для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение. Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам инсайдеров, Потап еще в 2017 году купил 13, 5 соток земли, на которых сейчас стоит двухэтажный особняк. Внутри дома знаменитостей есть светлые стены и мебель, просторные комнаты и много естественного света. На видеоролике можно увидеть гостиную, камин, спортивный зал, кухню, спальню и ванную комнату.

Отмечается, что жилье знаменитостей от чужих глаз прячут два забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде. К слову, артисты живут по соседству с телеведущей Катей Осадчей и Юрием Горбуновым.

Рыночная цена подобного объекта недвижимости составляет сейчас около миллиона долларов, говорится в сюжете программы "Викриття".

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