В сети показали, как выглядела Лобода с рыжими волосами. Фото

В сети опубликовали редкий кадр, на котором показали, как украинская певица Светлана Лобода выглядела в начале 2000-х годов. Тогда у артистки был рыжий цвет волос.

Соответствующее фото разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Под постом пользователи сети оставили множество комментариев.

На первом снимке, который был сделан в 2004 году, у Лободы темные волосы с рыжим оттенком, а также прямая челка. Тогда у певицы были тонкие брови и минимум макияжа.

На сегодняшний день звезда перекрасилась в блондинку и стала больше наносить макияжа.

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Под публикацией мнения поклонников разделились. Одним понравился старый образ Лободы, а другим – современный.

"Мне первый вариант больше нравится", "Некоторые люди со временем становятся красивее", "Второй вариант топ", "Второй образ лучше", "Красивая всегда, но такое ощущение, что это два разных человека", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины.

8 марта Лобода победила в отборочном конкурсе "Евровидение-2009" и заслужила право представлять Украину в финальной части. 18 марта презентовала клип Be My Valentine (Anti-crisis girl!).

В 2019 году стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на Первом канале. После скандала с результатами голосования продюсер певицы объявила о завершении работы в проекте.

В 2021 году стало известно, что Светлана Лобода вернется в проект "Голос. Дети" в качестве наставника в восьмом сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали, как известный украинский певец Виктор Павлик выглядел 20 лет назад. Можно заметить, что артист за этот промежуток времени сильно изменился.