В сети показали, как выглядела Леди Гага 13 лет назад. Фото

В сети показали архивное фото известной американской певицы с итальянскими корнями Леди Гаги. Внешность артистки за эти годы изменилась значительно.

Соответствующий кадр опубликовали на странице "Зірковий шлях" в Instagram. Снимок был сделан в 2008 году, когда вышел ее судьбоносный альбом "The Fame" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В то время песни "Just Dance" и "Poker Face" Леди Гаги звучали из каждого динамика и возглавляли чарты во всем мире.

На снимке слева Гага позирует с ярким мейкапом, бронзовым автозагаром, белыми длинными волосами с модной того времени челкой и приклеенными искусственными ресницами. На снимке справа Леди Гага уже не пользуется автозагаром, а вместо ресниц предпочитает выделять глаза с помощью толстых черных стрелок.

Также красотка перестала носить челку и сменила оттенок блонда на более естественный.

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