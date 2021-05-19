В сети показали, как выглядела Леди Гага 13 лет назад. Фото
В сети показали архивное фото известной американской певицы с итальянскими корнями Леди Гаги. Внешность артистки за эти годы изменилась значительно.
Соответствующий кадр опубликовали на странице "Зірковий шлях" в Instagram. Снимок был сделан в 2008 году, когда вышел ее судьбоносный альбом "The Fame" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
В то время песни "Just Dance" и "Poker Face" Леди Гаги звучали из каждого динамика и возглавляли чарты во всем мире.
На снимке слева Гага позирует с ярким мейкапом, бронзовым автозагаром, белыми длинными волосами с модной того времени челкой и приклеенными искусственными ресницами. На снимке справа Леди Гага уже не пользуется автозагаром, а вместо ресниц предпочитает выделять глаза с помощью толстых черных стрелок.
Также красотка перестала носить челку и сменила оттенок блонда на более естественный.
OBOZREVATEL ранее публиковал:
Подборку звезд с адрогинной внешностью, в числе которых и Леди Гага.
Снимок Леди Гаги в свадебном платье.
Фото шикарного дома Леди Гаги и других американских знаменитостей.