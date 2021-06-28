В сети показали, как 'Танцующий миллионер' выглядел до популярности. Фото

В сети показали редкий архивный кадр 53-летнего Джанлука Вакки, более известного как "танцующий миллионер". Так, на коллаже можно увидеть мужчину, как он выглядел 13 лет назад и сейчас.

Соответствующие снимки разместили на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты "танцующего миллионера" оставили множество комментариев под постом, отметив, что он изменился до неузнаваемости.

Так, на архивном снимке Вакки позирует в черном классическом костюме с галстуком, без бороды и с распущенными тонкими волосами. На другом фото, сделанном в наши дни, видно, что мужчина хорошо поработал над собой: он демонстрирует накаченный торс и тело, к тому же у него множество татуировок. Также Джанлука поменял стрижку в пользу коротких волос и сделал аккуратную бородку.

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Пользователи сети оценили архивное фото "танцующего миллионера", отметив, что сейчас мужчина выглядит намного лучше и моложе.

"Такое ощущение, что два разных человека вообще", "Как бы странно это не казалось, но на втором фото он выглядит моложе", "Прикольный на обоих фото", – прокомментировали поклонники в сети.

Коротко о знаменитости:

Джанлука Вакки – итальянский бизнесмен, звезда Instagram. Наследство, обозначаемое цифрой с шестью нулями, громкое имя и страсть к роскошной жизни стали отправной точкой для мужчины, чтобы стать своего рода социальным явлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джанлука Вакки разоткровенничался о своих недостатках. По словам мужчины, он очень самовлюбленный и у него завышенная требовательность к самому себе.