В сети показали, как секс-символ Ален Делон выглядел в 60-х годах. Фото
В сети опубликовали кадр, на котором показали французского актера Ален Делона в 1960 году. Тогда знаменитость покорял всех своими голубыми глазами и харизмой.
Соответствующий фотоколлаж появился на Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты Делона оставили множество приятных комментариев под публикацией.
Известно, что французский кинозвезда был главным красавцем 60-80-х годов. Тогда у него еще не было седых волос, а его голубые глаза сражали наповал любого. В этом году, 8 ноября, Делону исполняется 86 лет. Впрочем, со временем харизма знаменитости никуда не делась.
Пользователи сети под публикацией отметили, что актер всегда хорошо выглядел, а также многие похвалили его актерский талант.
"Старость не украшает, но облагораживается опытом человека! Долгие лета!", "Красивый актер", "Красивый актер! Мой любимый фильм "Черный тюльпан", – пишут люди в комментариях.
Коротко о знаменитости:
Ален Делон – французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Кинозвезда и секс-символ 1960-х-1980-х годов.
Наибольшую известность приобрел после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964), номинирован на "Золотой глобус" как "самый многообещающий новичок среди мужчин".
Актер был эталоном мужской красоты в СССР. Его имя в массовом сознании стало нарицательным.
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