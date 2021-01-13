В сети показали, как сейчас выглядит сын онкобольной Заворотнюк

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна поделилась с поклонниками редким фото своего брата Майкла.

Так, девушка отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram-аккаунте и они поинтересовались у нее, как окончил школу Майкл. Дочь Заворотнюк ответила, что не знает, но поделилась снимком парня. Напомним, что Майкл – почти не появляется в соцсетях, в то время, как Анна активно ведет свой блог.

"Это одному Майклу известно", – ответила Анна на вопрос, как ее брат окончил школу.

Майкл родился в браке Анастасии Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Ему сейчас 20 лет. Он учится в МГИМО. Сестра Майкла рассказывала, что он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет стихи.

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