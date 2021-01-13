В сети показали, как сейчас выглядит сын онкобольной Заворотнюк
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Анна поделилась с поклонниками редким фото своего брата Майкла.
Так, девушка отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram-аккаунте и они поинтересовались у нее, как окончил школу Майкл. Дочь Заворотнюк ответила, что не знает, но поделилась снимком парня. Напомним, что Майкл – почти не появляется в соцсетях, в то время, как Анна активно ведет свой блог.
"Это одному Майклу известно", – ответила Анна на вопрос, как ее брат окончил школу.
Майкл родился в браке Анастасии Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Ему сейчас 20 лет. Он учится в МГИМО. Сестра Майкла рассказывала, что он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет стихи.
Предлагаем посмотреть, как сын Анастасии Заворотнюк Майкл выглядел в детстве:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2019 году стало известно, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что актриса попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
В 2020 году, спустя год лечения знакомые Заворотнюк рассказали, что химиотерапия кардинально изменила внешность звезды.