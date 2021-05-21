В сети показали, как легендарная певица Шер выглядела 25 лет назад. Фото

В сети опубликовали архивный снимок, на котором показали, как знаменитая американская певица 75-летняя Шер выглядела в 1996 году – ей было 50 лет. Тогда артистка снялась в фотосессии, фотографом которой стал Дэвид Лашапель.

Соответствующее фото разместили на странице в Instagram "Nineties Anxiety" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты знаменитости засыпали ее комплиментами под постом.

Так, в кадре Шер позировала на камеру в разноцветном длинном наряде бренда Jean Paul Gaultier. Тогда у певицы были длинные черные волосы, а свой образ она дополнила легким макияжем. Кроме того, на фоне виднелась лошадь, а рядом возле звезды лежала бутылка и бокал со спиртным напитком.

Пользователи сети оценили архивное фото Шер и оставили множество комментариев под публикацией.

"Настоящая красота", "Хорошенькая", "Шер, мне нравятся ваши песни", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Шер – американская певица, актриса, кинорежиссер, музыкальный продюсер и автор песен, широко называемая представителями медиа Богиней поп-музыки и описываемая как воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети разместили архивные фото, на которых продемонстрировали, как известная американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян выглядела в 1995 году. Тогда у звезды были блондинистые волосы.