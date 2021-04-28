В сети показали, как Киану Ривз выглядел в 90-х. Фото
В сети показали, как голливудский актер Киану Ривз выглядел около 30 лет назад. Пользователи заметили, что артист за этот промежуток времени сильно изменился.
Соответствующий фотоколлаж появился в Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На первом снимке, который был сделан в 90-е, молодой Ривз позировал с длинными волосами и голым торсом (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
На втором снимке, который был сделан недавно, Киану запечатлен в черном смокинге, с той же прической, но уже с отросшей бородой.
Юзеры прокомментировали пост и подчеркнули, что звезда заметно постарел. Однако отметили, что он все равно остается для них "крутым".
"Ох, как постарел. Но все равно он – икона. Крутой, добрый и талантливый. Остальное уже не важно", "Классный", "Постарел, конечно", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Киану Ривз – актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица", "Билл и Тед", "Джон Уик", а также в фильмах "На гребне волны", "Мой личный штат Айдахо", "Дракула", "Адвокат дьявола", "Константин: Повелитель тьмы" и других.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети показали, как американский актер и продюсер Брюс Уиллис выглядел 30 лет назад. Фанаты в комментариях отметили, что годы делают его только лучше.
Также в сети опубликовали архивный снимок американского актера и продюсера Джонни Деппа. На нем он позировал совсем юным мальчишкой.