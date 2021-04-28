В сети показали, как Киану Ривз выглядел в 90-х. Фото

В сети показали, как голливудский актер Киану Ривз выглядел около 30 лет назад. Пользователи заметили, что артист за этот промежуток времени сильно изменился.

Соответствующий фотоколлаж появился в Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На первом снимке, который был сделан в 90-е, молодой Ривз позировал с длинными волосами и голым торсом (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На втором снимке, который был сделан недавно, Киану запечатлен в черном смокинге, с той же прической, но уже с отросшей бородой.

Юзеры прокомментировали пост и подчеркнули, что звезда заметно постарел. Однако отметили, что он все равно остается для них "крутым".

"Ох, как постарел. Но все равно он – икона. Крутой, добрый и талантливый. Остальное уже не важно", "Классный", "Постарел, конечно", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Киану Ривз – актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях "Матрица", "Билл и Тед", "Джон Уик", а также в фильмах "На гребне волны", "Мой личный штат Айдахо", "Дракула", "Адвокат дьявола", "Константин: Повелитель тьмы" и других.

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