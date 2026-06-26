Заставить украинцев к национализму могут только враги. Ведь на самом деле мы спокойные и терпеливые. Но когда нам начинают диктовать, как жить, мы встаем на дыбы. Интересно, что термин "бандеровцы" был введён немцами для обозначения той части ОУН, которая во Львове провозгласила восстановление независимости.

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А затем его взяли на вооружение советские идеологи, чтобы подчеркнуть локальность и незначительность украинского национализма. Мол, это какая-то кучка, банда, а не всенародное движение, по аналогии с "махновцами", "петлюровцами", "мазепинцами". И постепенно бандеровцами стали называть всех сторонников национальной идеи, да и просто украинцев – и у нас, и в Польше. Так Бандера с легкой руки КГБ превратился в символ, хотя на самом деле за его спиной нет никаких военных подвигов или идеологических достижений. Если бы не нацисты и коммунисты, мы с вами знали бы о Бандере не намного больше, чем о Мельнике, Стецке или Ребете.

Сейчас аналогичный процесс происходит с УПА. Конечно, Украинская повстанческая армия заслуживает всенародного уважения и национальной памяти. Но давайте будем реалистами – большая часть украинцев до нынешней войны скептически относилась к УПА, а ещё большая часть практически ничего о ней не знала. Ну а теперь, когда нас бьют со всех сторон, УПА наконец превращается в национальный символ.

Главные истории дня

В 2014 году приветствие "Слава Украине!" ещё считалось националистическим, а "Слава Нации!" – провокацией. Расскажите об этом сегодняшним детям и попробуйте ответить на их вопрос "А почему?".

Так что "спасибо" навроцким и путиным за то, что делают украинцев украинцами – это очень больно, очень страшно и очень дорого, но что тут поделаешь, когда иначе мы не понимаем.