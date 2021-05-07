В сети показали, как Анастасия Приходько изменилась за 9 лет. Фото

В сети показали, как украинская певица Анастасия Приходько изменилась за 9 лет. Фанаты в комментариях отметили, что годы делают ее только лучше.

Соответствующий фотоколлаж появился в Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На архивном снимке Приходько позировала в бордовой блузе и черной юбке. Она появилась перед камерой с длинными волнистыми волосами и эффектным макияжем smoky eyes (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На втором кадре, который был сделан недавно, певица запечатлена с тем же ярким мейкапом, но уже с короткой прической. Анастасия одета в белый гольф и красную кожаную куртку.

Пользователи сети прокомментировали пост и подчеркнули, что с каждым новым годом своей жизни звезда становится только прекрасней.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

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