В сети показали фото особняка Адель за $58 млн, которое она выкупила у Сильвестра Сталлоне

Фотографии гиганского нового имения британской певицы Адель опубликовали в сети. Сообщается, что она выкупила дом актера Сильвестра Сталлоне за 58 млн долларов.

Новое жилище артистки дислоцируется в солнечной столице Америки – Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Известно, что стартовая цена роскошного жилья составляла 110 млн, но не нашлось ни одного покупателя, желающего заплатить такую сумму (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Особняк площадью 14 тысяч квадратных метров расположен вдоль частной подъездной дороги в эксклюзивном районе Северный Беверли Парк, где живут такие знаменитости как Дензел Вашингтон, Мэджик Джонсон и Джастин Бибер.

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В собственности Адель есть шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал, сауна, бассейн, сигарная комната, кинотеатр, бар и художественная студия.

Кроме основного помещения, на территории есть двухэтажный гостевой домик.

Теперь певица будет владеть 4 домами в Лос-Анджелесе, ведь ранее сообщалось, что она проживает в Беверли-Хиллз по соседству с Кэти Перри, Пенелопой Крус, Кэмерон Диаз, Дженнифер Лоуренс и Николь Кидман.

Интересно, что несколько месяцев назад звезда заявляла, что хотела бы жить в Лондоне, но у нее не хватает денег на жилье в Англии.

Коротко о звезде:

Адель – британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 15 премий Грэмми и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что состояние Адель достигло 180 млн долларов. О том, как выглядят 3 других имения певицы, можно узнать из материала.