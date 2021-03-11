В сети показали фото 71-летней Пугачевой без фотошопа и фильтров

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева каждое первое воскресенье марта отмечает праздник "желтых цветов", который придумала сама 16 лет тому назад.

По традиции в этот день артистке дарят желтые цветы, затем начинается веселое застолье с друзьями, завершает вечер фраза из уст Примадонны: "Весну разрешаем!". Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова выложила на своей странице в Instagram фото, на котором Алла Борисовна позировала без фотошопа и каких-либо фильтров.

"С Первым воскресеньем весны! Праздник желтых цветов от великолепной Аллы. Поздравляю Вас, Алла Борисовна! Разрешайте весну уже поскорее, пожалуйста, чтобы снег ушел и она вступила в свои права! Очень нам нужна весна!", – написала Юлия.

Также на снимке можно увидеть Максима Галкина, певицу Жасмин и звезду шансона Елену Север.

Подписчики в комментариях отметили, что Алла Пугачева выглядит великолепно в свои 71:

"Какие вы все красивые! А особенно Алла Борисовна!", "Одни красотки! Всем счастья, добра, света и тепла!", "Все очень красивые".

Как сообщал OBOZREVATEL, Галкин показал помолодевшую Пугачеву с вуалью на лице. Она посетила вместе со своим супругом мероприятие в честь дня рождения Вячеслава Зайцева.