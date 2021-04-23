В сети показали Энн Хэтэуэй с короткой стрижкой. Фото

В сети поделились снимком, на котором появилась известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй совершенно в другом амплуа. Кадр был сделан в 2013 году.

Поклонники удивились красотой знаменитости и многие отметили, что она практически не изменилась за все это время. Соответствующее фото опубликовано на странице в Instagram "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на архивном снимке Хэтэуэй позировала на камеру с черной мега короткой стрижкой и в платье с глубокими вырезами, которое подчеркнуло фигуру актрисы. На сегодняшний день кинозвезда отрастила длинные волосы и немного осветлила их.

Пользователи сети оценили имидж Хэтэуэй и большинство сказали, что актрисе идет любой образ, при этом засыпав ее комплиментами.

"Мне нравится совершенно во всех образах-ролях. А что говорить о волосах!", "Она вообще стареет?", "Классная артистка, моя любимая", "Мне нравится актриса", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Энн Хэтэуэй – американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактеров США, "BAFTA" и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные".

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