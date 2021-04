Как Макс Барских выглядел 10 лет назад: опубликовано фото

В сети показали, как украинский певец Макс Барских выглядел 10 лет назад. Фанаты отметили, что артист практически не изменился за это время.

Соответствующий фотоколлаж появился на официальном Instagram-аккаунте шоу "Зірковий шлях". На архивном кадре Барских позировал с длинными волосами и со слегка отпущенной бородой. Он запечатлен с голым торсом в красной кожаной жилетке (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На втором снимке, который был сделан недавно, можно заметить, что Макс за несколько лет не изменил свой имидж. Певец позировал в черных кожаных брюках и куртке. Свой образ он дополнил белой футболкой и цепочкой на шее.

"На обоих фото красавчик", "Не вижу изменений", "10 лет назад был Фабрикантом, а теперь уже самостоятельная звезда", "Такой же, как и был. Только сейчас еще более красивый и брутальный", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Макс Барских – украинский певец, композитор и автор песен. В 2008 году прошел кастинг на проект "Фабрика звезд-2", где исполнил каверы на песни Ар Келли "I believe I can fly" и Бритни Спирс "Everybody". Шоу он покинул по собственному желанию.

