В сети показали архивные кадры с первого клипа Каменских без Потапа

В соцсетях показали архивное видео украинской певицы Насти Каменских, где ей 17 лет. Тогда еще юная звезда снялась в клипе без рэпера Потапа на песню "Какая разница" в 2004 году.

Соответствующие кадры с первой видеоработы Каменских появились на странице в Instagram музыкального продюсера Руслана Квинты (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца) Композитор решил вести рубрику в фотоблоге "Мое творчество", в котором вспоминает архивные работы с известными артистами.

"Уверен, это было стартом ее великолепной карьеры в дуэте Потап и Настя", – подписал видео в Instagram Квинта.

Одним из первых прокомментировал архивную видеоработу с Каменских ее супруг и продюсер Потап. Артист заявил, что это одна его из самых любимых песен. К комментариям присоединились и поклонники артистов, отметив не только талант Квинты, но и оценив саму Настю.

"О, это была супер песня", "Вау", "Гениальная идея", – писали пользователи сети под видео.

Напомним, Руслан Квинта – украинский музыкальный продюсер, композитор, певец, сопродюсер группы INDI. Он сотрудничал с Софией Ротару, Ириной Билык, Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым, Микой Ньютон, Ассией Ахат, Наталией Могилевской, Ани Лорак и с другими артистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук спародировал известный клип Каменских. он записал пародию на клип певицы Насти Каменских "Девочки рулят". Свой ролик артист назвал "Пацики мутят".