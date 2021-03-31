В сети нашли клона Анджелины Джоли: запутался бы даже Брэд Питт

Жительница Испании Лина Сэндс стала звездой TikTok благодаря тому, что очень похожа с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Некоторые пользователи сети сначала даже подумали, что знаменитость создала аккаунт в популярном приложении.

На данный момент у Лины более 70 тысяч подписчиков, а ее ролики набирают миллионы просмотров. Об этом стало известно на странице в TikTok девушки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Лина публикует видео на разную тематику, а также повторяет тренды в приложении. Она получает множество комментариев под записями, так как люди называют ее "копией Джоли".

"Очень на Джоли похожа", "Бывают двойники. Вот это двойник Джоли", "Ты случайно не двойняшка Джоли?" – пишут люди в комментариях.

Первое видео девушка разместила на платформе 12 февраля и сразу стала популярной в сети – кадр набрал почти 60 тысяч просмотров.

О жизни Лины мало что известно. СМИ удалось узнать, что она строит карьеру актрисы и мечтает занять место самой Джоли. Судя по аккаунту, девушку и голливудскую знаменитость объединяют тонкие черты лица, пухлые губы и харизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сербии нашли поп-исполнительницу Индиру Арадинович, которую называют "двойником" модели и телезвезды Ким Кардашьян. Девушка утверждает, что пышные формы и губы у нее от природы.