В сеть выложили видео, как ALEKSEEV поет на русском языке в ночном клубе Тель-Авива: в команде артиста все объяснили

В сеть выложили видео с украинским певцом ALEKSEEV (настоящее имя – Никита Алексеев) в израильском ночном клубе в Тель-Авиве. На кадрах слышно, что артист поет на русском языке свой хит "Пьяное солнце".

Трек он уже давно перевел на государственный, поэтому у журналистки Алины Доротюк возникли вопросы к звезде, почему он до сих пор поет на языке страны-агрессора. Команда исполнителя ответила, что это был единичный случай, а об оригинале хита его попросили организаторы.

"Некоторых посетителей это сильно триггернуло. Оно и не удивительно. Войне не видно ни конца ни края, а мы до сих пор на публичном уровне продолжаем толеровать язык агрессора. Я же обратилась за официальными комментариями к пресс-службе артиста", – написала Доротюк.

В ответ журналистку заверили, что после российской версии Алексеев спел на украинском языке. Это тоже можно услышать на видео.

"Выступление артиста длилось 45 минут, это была украиноязычная концертная программа, но по просьбе организаторов песня "Пьяное солнце" сначала прозвучала на языке оригинала, а в конце на бис Никита еще раз исполнил эту же композицию в обновленном виде – на украинском", – говорится. в комментарии пресс-службы.

Также в команде звезды добавили, что на сольных концертах он поет исключительно на украинском языке, в том числе переведенные песни. Это же был благотворительный концерт для беженцев из Украины в Израиле.

Такие инциденты среди украинских артистов – не редкость. Недавно на концерте в Казахстане певица Вера Брежнева исполнила русскоязычную программу группы "ВИА Гра" и поблагодарила "молчуна" Меладзе за эту возможность.

Ранее OBOZ.UA писал, что фронтмен коллектива U2 Боно во время выступления обратился к публике и непосредственно властям США с призывом "предоставить украинцам все, в чем они нуждаются".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!