В сеть выложили видео 1997 года, где Ирина Билык поет перед наркоманами и психически больными людьми

Интернет-пользователи обнаружили архивную запись телевизионной программы, снятой 15 декабря 1997 года, главной героиней которой стала известная украинская певица Ирина Билык. Тогда 27-летняя исполнительница пообщалась со своими поклонниками в стенах телерадиокомпании "Золотые Ворота", встретилась со своей преподавательницей по вокалу, а также дала благотворительный концерт для пациентов и работников областной психиатрической больницы в поселке Глеваха Киевской области.

Соответствующее видео с разными фрагментами программы разместили в TikTok. Не все пользователи сразу узнали на кадрах более 26-летней давности еще совсем молодую артистку, которая выглядела хоть и уверенно, но далеко не такой, как сейчас.

В начале видео Билык, как мы уже заметили, посетила телерадиокомпанию "Золотые Ворота". Там ее ждали четыре фаната, которые выиграли возможность получить кассету певицы персонально из ее рук после того, как дозвонились на радио "Континент" и в прямом эфире задали самые оригинальные вопросы.

Билык вручила победителям уникальные лимитированные кассеты, которых "Золотые Ворота" сделали всего пять. Четыре достались слушателям артистки, а пятую, как отметила сама знаменитость, она отправила своим родственникам в Канаду.

В другом эпизоде Билык предстала в объятиях своей преподавательницы по вокалу Лины Владимировны Прохоровой. Певица заявила, что благодаря этому человеку ей больше ничего не страшно на сцене.

А вот в следующем эпизоде певицу подловили во время выступления для медперсонала и пациентов психбольницы. В программе отметили, что там лежат не только люди с психическими расстройствами, но и наркозависимые. Билык пела в актовом зале больницы свои хиты, а также выходила в зрительный зал, чтобы быть ближе к слушателям.

После выступления она поделилась с журналистами: "Было волнение, которое у меня бывает перед каждым моим концертом... Они не пели только одну песню из моего репертуара сегодня. Я это заметила. Они слушали – "Н-а-р-к-о-т-и-к-и "– наркотики".

В конце встречи все собравшиеся получили в подарок от певицы кассеты с ее новым альбомом "Фарби". Также звезда предоставила больнице гуманитарную помощь – газированную сладкую воду и Chupa Chups.

Ранее OBOZ.UA писал, что пользователи сети также нашли архивную запись телеэфира из интервью Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, в 1996 году. В те далекие дни артист шутил и отвечал на вопросы фанатов на канале УТ-1. Что сразу бросилось в глаза зрителям, так это украинский язык из уст звезды.

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