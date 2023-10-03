В России запретили 1200 артистов из-за войны в Украине, звезд внесли в 'зеленые' и 'черные' списки, – Незлобин

Актер и комик из России Александр Незлобин рассказал, с какими репрессиями столкнулись российские артисты после начала полномасштабной войны в Украине. Все медийщики, осудившие путинский режим, попали в определенные "списки".

Поэтому на ТВ в России появился дефицит актеров, ведущих, артистов и т.д. Об этом Незлобин рассказал в интервью "Скажи Гордеевой" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сам юморист из-за антивоенной позиции попал в так называемый "зеленый список". В России не способствовали его работе, однако коллеги звезды заверили, что "зеленый" – это не беда. Хуже было бы, если бы комика внесли в "черный" список.

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"Я хотел бы снимать что-то в России. Есть предложения. Кто-то сказал мне, что я в списках. Каких? Зеленых. Это не страшно. Вот черные – страшно", – сказал Незлобин.

"Черные" списки, по его словам, это перечень артистов, близких к Кремлю – так называемые "свои". Они выступали на праздниках приближенных к власти людей, а потому путинисты ожидали их поддержки в кровавой политике.

"Зеленые" перечни – это менее "трагичный" для россиян исход, ведь оттуда могут вычеркнуть людей по желанию. Сам комик даже не подозревал, что за антивоенную позицию его хотели "наказать" этими списками.

Всего "запрещенных" артистов в России насчитали 1200 человек. Говорят, что все они больше не могут работать в стране-террористке так легко, как делали это раньше.

Впечатляющая цифра удивляет самого Незлобина, который за 10 лет работы на телевидении даже не познакомился с таким количеством артистов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Незлобин заявил, что якобы имеет украинскую кровь. Однако своей Родиной артист считает РФ и отчаянно защищает "хороших россиян".

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