Актер Большого драматического театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге Валерий Ивченко скончался в 84 года. Он родился в Купянске Харьковской области, получил образование и театральную славу в Украине, но домой не вернулся, так и оставшись вовек на чужбине.

Более того, он не видел трагедии в оккупации украинских городов, потому в 2015 году получил благодарность от Кремля. О смерти актриса сообщила пресс-служба российского театра.

В РФ его называют "народным артистом Украины и России", но это не совсем так. За свой труд с 1960-го по 1983 год он действительно получил звание народного артиста Украинской ССР, однако эмигрировал актер еще до провозглашения независимости.

Ивченко окончил студию при Харьковском академическом украинском драматическом театре имени Тараса Шевченко и режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. И.Карпенко-Карого.

В период 1960-1978 годов был частью Харьковского театра имени Тараса Шевченко и Николаевского художественного драматического театра.

С 1978 года стал режиссером факультета Киевского театрального института и начал играть в Киевском академическом украинском драматическом театре имени И.Франко. В 1983 году артист переехал в Санкт-Петербург, но продолжал сниматься в украинских фильмах.

Среди них: главная роль в двухсерийном проекте "Мина Мазайло", второстепенная роль в ленте "Трень-брень", участие в фильмах "Дом отца твоего", "Ожог", "Балаган" и другие. Начиная с 2000-х украинец снимался только в российских телевизионных шоу "Гражданин начальник", "Крот", "Брежнев" и т.д.

Российские СМИ пишут, он имел медаль Пушкина (2004), орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), был лауреатом театральной премии им. Е.А. Лебедева "За выдающийся вклад в развитие российского национального театрального искусства" (2007), премии "Золотая маска" (2020) "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" и "удостоился" благодарности президента Российской Федерации (2015).

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