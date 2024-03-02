Называла себя некрасивой: умерла 102-летняя икона моды Айрис Апфель

Американская модель, дизайнер и икона моды Айрис Апфель, известная своим эксцентричным стилем, скончалась 1 марта. Звезде ведущих модных журналов, таких как Harper's Bazaar, Elle, Vogue, L'Officiel было 102 года.

Трагическую новость подтвердила ее коммерческий агент Лори Сейл. Причину смерти не назвали, пишет Associated Press.

Айрис Апфель – не просто модель, а культовая персона в мире моды, потому что свою славу она получила трудом, без помощи состоятельных кавалеров и своей внешности. Американка всегда говорила, что она "некрасива" и "никогда не будет красивой", а своей популярности обязана чувству стиля.

До 100 лет она демонстрировала такие яркие, неординарные и смелые сочетания, которые побоялась бы одеть рядовые модели 21 века, предпочитающих минимализм и классику.

Айрис Апфель уважали дизайнеры, редакторы модных журналов и светский бомонд, поэтому ее часто можно было увидеть на красных дорожках. В последний раз такой выход был в 2021 году.

"Быть стильным и быть модным – это две совершенно разные вещи. Вы можете легко купить свой путь к тому, чтобы быть модным. Стиль, я думаю, у вас в ДНК. Он предполагает оригинальность и смелость", – учила Айрис своих подписчиков, которых было более трех миллионов.

Модельер при жизни имела свою текстильную фабрику, занималась реставрацией украшений и бралась за разную работу, нарабатывая авторитет. Однако слава к ней пришла в 80 лет, когда в Нью-Йорке открылась выставка "Редкая птица: Избранное из коллекции Айрис Барель Апфель".

Яркие образы, представленные на ней, так понравились обществу, что дизайнер мгновенно превратилась в звезду. О ней сняли не один фильм, журналы и бренды косметики начали предлагать сотрудничество, а телеканалы – звать на разговор.

Жизнерадостная женщина с удовольствием консультировала модников и посещала светские мероприятия. Ее визитка – массивные очки, красная помада и короткие седые волосы. Другие элементы образа – перья, кислотные цвета, кожа – менялись из раза в раз.

Муж Апфель умер в 2015 году после 67 лет брака. Детей у них не было, потому что оба в молодости были заняты карьерным ростом, а отдавать малышей на воспитание нянь не хотели.

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