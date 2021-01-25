В России стартовал кастинг на шоу 'Лига смеха' с участниками из 'ДНР'

В понедельник, 25 января, в России начался кастинг на шоу "Лига смеха". Желающие будут показывать различные миниатюры, пародии и стендап.

Известно, что также зарегистрированы команды из "ДНР". Кроме того, участие в проекте хотят принять и украинцы. Об этом сообщили на официальном сайте телеканала СТС.

Так, кастинг будет проходить три дня в Москве, в молодежном центре "Планета".

Всего записано 172 команды. В перечне есть коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam", которые представляют город Донецк из "ДНР". Также на кастинг зарегистрировали команды из Одессы (Сборная медиков и Сборная Одессы), Запорожья ("Падик 19") и Харькова ("Подруги твоего парня"). Весь список команд можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что "Лига смеха" – это украинское телевизионное юмористическое шоу, комедийные игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в ответах на заданные вопросы, импровизациях на определенные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

Автором программы является студия "Квартал 95". Шоу создали еще в 2015 году. Изначально ведущим был Владимир Зеленский, а позже Евгений Кошевой. В 2020-м на зимнем кубке проект вел Потап (Алексей Потапенко).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" анонсировала старт седьмого сезона юмористического шоу "Лига смеха", съемки которого начнутся после завершения локдауна в Украине – 27 января.