В России покажут еще один сериал 'Квартала 95'. Видео

С 7 июня на российском телеканале СТС стартует показ украинского сериала "100 тысяч минут вместе", который спроектировала Студия "Квартал 95". В киноленте рассказывается о семейной паре, которая проживает карантин на самоизоляции.

Это 16-серийная лирическая комедия о супругах, которые после семи лет брака оказались на 69 дней замкнутыми в собственном доме. Соответствующий анонс украинского сериала опубликован на YouTube-канале СТС, а также транслируется по телевидению (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Стоит отметить, что премьера киноленты в Украине состоялась 1 февраля 2021 года. В главных ролях появились актеры Руслан Ханумак и Дарья Рыбак.

Напомним, в апреле на российском телеканале СТС состоялась премьера второго сезона украинского сериала "Папик" от студии "95 квартал". За прошлый год его посмотрело более 68 миллионов зрителей.

Кроме того, российский телеканал СТС ранее запустил аналог украинского юмористического шоу "Лига смеха". Позже стало известно, что решение о продаже прав на запуск в России проекта приняла шведская компания Eccho Rights.

Также сериал "Слуга народа" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский телеканал СТС приобрел права на трансляцию сериала "Папик" производства студии "Квартал 95".