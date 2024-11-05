В России нашлась украинка Татьяна Овсиенко, подозреваемая в алкоголизме: чем занимается предательница

Певица Татьяна Овсиенко, которая родилась и выросла в Киеве, однако предала Украину и по сей день умалчивает войну, после исчезновения из публичного пространства нашлась в России и решила возродить свою карьеру. Из-за не лучшего внешнего вида и дрожащих рук артистку начали подозревать в алкоголизме, поэтому она удалила свои соцсети и долго не выходила на связь.

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Как сообщают росмедиа, бывшая звезда группы "Мираж" постоянно отрицает свою зависимость от спиртного и даже демонстрирует райдер alcohol free. 57-летняя исполнительница неожиданно вернулась на сцену и устроила тур по городам страны-агрессора.

Не отказывается Овсеенко и от выступлений на корпоративах. По данным росмедиа, за 700 тысяч рублей (около 295 000 гривен) она готова спеть все свои старые хиты, среди которых "Капитан", "Надо влюбиться", "Школьная пора", "Кольцо" и "Женское счастье".

Отмечается, что с гастролями уроженка Украины ездит в компании команды из шести человек. В райдере Татьяны Овсиенко фигурируют: два автомобиля бизнес-класса, один номер люкс и шесть одноместных, в каждом из которых должен быть чай, кофе, молоко и газировка. В гримерной певице, кроме указанного ранее, обязательно должны стоять апельсиновый, томатный и яблочный соки, шесть бутылок Coca-Cola и сливки. Из еды артистка пожелала мясную, сырную, рыбную и овощную нарезки.

Напомним, недавно Овсиенко шокировала сеть своим не лучшим внешним видом. На просторах интернета появились фото, на которых у бывшей звезды группы "Мираж" синяки под глазами, обвисшая кожа и неряшливые волосы, хотя в молодые годы она могла похвастаться идеальной внешностью и подтянутой фигурой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети всплыло архивное видео, на котором Наташа Королева, Татьяна Овсиенко и Лолита поют на украинском "Ой в роще при Дунае".

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