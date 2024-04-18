Заслуженная артистка России, которая родилась в Киеве и предала Украину, а по сей день умалчиваю войну, Татьяна Овсиенко шокировала сеть своим нелучшим внешним видом. Неизвестно, испортил ли возраст знаменитую красоту, или образ жизни, благодаря которому в последние годы она почти отсутствует в публичном пространстве.

Поклонники творчества артистки иронически вспомнили песню, в которой Овсиенко пела "запомни меня молодой и красивой". Фотографии певицы, бурно обсуждаемые в сети, распространили пропагандистские медиа.

На них бывшую звезду группы "Мираж", как утверждают в сети, вообще не узнать. Сейчас певица имеет синяки под глазами, обвисшую кожу и неопрятные неухоженные волосы, хотя в молодые годы она могла похвастаться идеальной внешностью и подтянутой фигурой.

Как писал OBOZ.UA ранее, вероятно, она часто заглядывала в рюмку, о чем могли свидетельствовать ее дрожащие руки во время своих концертов. Сама артистка подобное не комментировала, но с тех пор почти полностью исчезла из публичного пространства и удалила все страницы в соцсетях.

В соцсети Х ценители творчества активно обсуждают ее "сногсшибательную" внешность и пристрастие к алкоголю, что, соответственно, повлияло на состояние кожи:

"Запомни меня молодой и красивой" – вот поет".

"Тонкие люди не выдерживают насилия, разбухаются, снюхиваются, выпиливаются. Московия".

"Не может быть! Как?! Как можно было так опуститься, Таня?"

"Даже, прочитав комментарии, невозможно ее узнать".

"Там не только алкоголь, там с ботоксом и филлерами перебор, это усиливает картину".

"Не узнал бы никогда. Думал это какая-то родственница Лаврова".

Напомним, Татьяна Овсиенко родилась в Киеве, но дальнейшую жизнь предполагала в России, хотя часто приезжала к родным, сестре и родителям в Украину. С началом полномасштабного вторжения России она ни словом не обмолвилась о войне в Украине.

В последнее время певица возобновила свои гастрольные поездки с песнями, но на фотографиях со своими поклонниками имеет более-менее свежий вид, который претерпел только естественные возрастные изменения.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети "всплыло" историческое видео, на котором Татьяна Овсиенко, Лолита и Наташа Королева пели украинскую народную песню "Ой у гаю, при Думаю". Все три предательницы родом из Украины, но либо поддерживают войну, либо умалчивают полномасштабное вторжение России.

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