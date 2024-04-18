"Как можно было так опуститься?" Татьяна Овсиенко шокировала своим видом: российскую певицу из Украины не узнать
Заслуженная артистка России, которая родилась в Киеве и предала Украину, а по сей день умалчиваю войну, Татьяна Овсиенко шокировала сеть своим нелучшим внешним видом. Неизвестно, испортил ли возраст знаменитую красоту, или образ жизни, благодаря которому в последние годы она почти отсутствует в публичном пространстве.
Поклонники творчества артистки иронически вспомнили песню, в которой Овсиенко пела "запомни меня молодой и красивой". Фотографии певицы, бурно обсуждаемые в сети, распространили пропагандистские медиа.
На них бывшую звезду группы "Мираж", как утверждают в сети, вообще не узнать. Сейчас певица имеет синяки под глазами, обвисшую кожу и неопрятные неухоженные волосы, хотя в молодые годы она могла похвастаться идеальной внешностью и подтянутой фигурой.
Как писал OBOZ.UA ранее, вероятно, она часто заглядывала в рюмку, о чем могли свидетельствовать ее дрожащие руки во время своих концертов. Сама артистка подобное не комментировала, но с тех пор почти полностью исчезла из публичного пространства и удалила все страницы в соцсетях.
В соцсети Х ценители творчества активно обсуждают ее "сногсшибательную" внешность и пристрастие к алкоголю, что, соответственно, повлияло на состояние кожи:
- "Запомни меня молодой и красивой" – вот поет".
- "Тонкие люди не выдерживают насилия, разбухаются, снюхиваются, выпиливаются. Московия".
- "Не может быть! Как?! Как можно было так опуститься, Таня?"
- "Даже, прочитав комментарии, невозможно ее узнать".
- "Там не только алкоголь, там с ботоксом и филлерами перебор, это усиливает картину".
- "Не узнал бы никогда. Думал это какая-то родственница Лаврова".
Напомним, Татьяна Овсиенко родилась в Киеве, но дальнейшую жизнь предполагала в России, хотя часто приезжала к родным, сестре и родителям в Украину. С началом полномасштабного вторжения России она ни словом не обмолвилась о войне в Украине.
В последнее время певица возобновила свои гастрольные поездки с песнями, но на фотографиях со своими поклонниками имеет более-менее свежий вид, который претерпел только естественные возрастные изменения.
Ранее OBOZ.UA писал, что в сети "всплыло" историческое видео, на котором Татьяна Овсиенко, Лолита и Наташа Королева пели украинскую народную песню "Ой у гаю, при Думаю". Все три предательницы родом из Украины, но либо поддерживают войну, либо умалчивают полномасштабное вторжение России.
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