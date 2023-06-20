В России начались репрессии против музыкантов из-за войны в Украине: в Тамбове 7 полицейских авто задержали рокеров

Российские музыканты в Тамбове ощутили на себе репрессии путинского режима. 7 полицейских машин заявились на концерт местных рокеров и задержали их, объяснив, что во время войны в Украине, которую цинично назвали "спецоперацией", выступления якобы запрещены.

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Позже выяснилось, что все публичные мероприятия в Тамбове, который находится почти в 500 км от Украины, следует согласовывать. Об этом заявили российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На видео с места событий видно, что полицейские отобрали у музыкантов микрофон и попросили всех разойтись, потому что "во время спецоперации нельзя устраивать несанкционированные концерты". В ответ россияне послали правоохранителей и отказались уходить с концерта. "Иди к ж*пу", – слышно в толпе.

По данным очевидцев, к ним подъехали 7 полицейских автомобилей и после этого начались массовые задержания. В концерте принимали участие группы Train Brain, Milord и "Клинопись".

Власти города быстро открестились от инцидента, заявив, что о задержании ничего не знают, а о выступлении их якобы должны были предупредить заранее.

Как известно, репрессии против публичных людей до сих пор касались только тех артистов, которые публично поддержали Украину и осудили путинский режим. Их недавно высмеял российский юморист Максим Галкин.

Как писал OBOZREVATEL, в России составили "черный список" так называемых "инфоциган", обвиняемых в отмывании денег и неуплате налогов. Всего в перечне уже 32 подозреваемых. Среди них и уроженка Украины Регина Тодоренко.

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