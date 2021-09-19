В РФ под песню ЛСП "Номера" покончили с жизнью в прямом эфире двое людей. Фото и видео 18+

Белорусская группа "ЛСП" приняла решение удалить свою песню "Номера" со всех площадок в сети из-за совершение самоубийств среди подростков. Под этот трек покончили со своей жизнью двое людей из России: 17-летняя девушка и молодой парень.

Так, в городе Зеленоград 17-летняя россиянка в прямом эфире совершила самоубийство под песню "Номера". Она сидела на балконе многоэтажки и под строки "и камнем вниз, с крыши дома" упала вниз. Девушка разбилась насмерть (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Второй случай произошел с парнем в Санкт-Петербурге. Он тоже запустил прямую трансляцию в соцсети и также под строки "и камнем вниз, с крыши дома" оттолкнулся от перил моста и сорвался вниз.

К слову, ранее трек "Номера" группі "ЛСП", который был выпущен в 2018 году, уже блокировали в сетях, поскольку "в тексте песни содержится описание способа совершения самоубийства". Но несмотря на запрет этот трек по-прежнему доступен на других музыкальных площадках.

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