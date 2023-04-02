В РФ из-за запрета ЛГБТ-пропаганды на шоу ''Голос'' неправильно перевели трек Бейонсе If I Were a Boy

В России на шоу "Голос", которое транслирует пропагандистский "Первый канал", популярная исполнительница Наталья Подольская исполнила хит легендарной Бейонсе If I Were a Boy 2008 года. Название трека переводится как "Если бы я была парнем", однако в РФ, где в силу вступил закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, его перевели как "Если у меня будет мальчик", что вообще не вяжется со смыслом песни.

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Что интересно, до соответствующего закона эту песню уже неоднократно исполняли на проекте, в том числе и на его детской версии "Голос. Дети". Однако даже тогда перевод указывали верный. Очередную абсурдную выходку кремлевских приспешников подметили в сети.

Как это часто бывает на подобных шоу, Подольскую пригласили "разыграть" жюри и проверить, распознают ли они они голос профессиональной певицы среди прочих участников. К артистке повернулись все четыре наставника, включая её мужа Владимира Преснякова. Когда "конкурсантка" начала петь If I Were a Boy, на экране показали уже переведенное на русский язык название композиции – "Если у меня будет мальчик".

Тем временем правильный перевод песни Бейонсе, за которую она получила платиновый статус в США, Австралии и Великобритании, выглядит так: "Если бы я была парнем / Если бы я стала парнем / Хотя бы на один день, / Я бы встала с утра с постели, / Надела бы то, что мне захотелось и пошла бы / Выпить пива с друзьями / Гонялась бы за девчонками, / Тусовалась бы, с кем захотела, / И никто бы мне ничего не сказал, / Потому как меня бы во всем поддержали".

А вот и доказательства того, что создатели шоу намеренно перевели трек неверно, а не просто оконфузились с незнанием английского языка. Ранее в программе, включая "Голос. Дети", подобных "ляпов" не возникало.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Госдуме нашли причину появления в России представителей ЛГБТ-сообщества. Оказалось, все дело в популярной в начале 2000-х группе "Тату". Как заявила депутат Татьяна Буцкая, до появления Юлии Волковой и Елены Катиной на сцене россиянам даже "не приходило голову, что девочка может быть с девочкой". Об этом абсурдном заявлении – читайте в нашем материале.

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