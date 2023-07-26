В РФ исполнителя трека 'Я русский' назвали 'посланником Ванги, способным творить чудеса', а он тем временем собрался выступать в космосе

Российский певец и кремлевский шут Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), который получил известность только после полномасштабного вторжения пропагандистскими песнями "Я русский" и "Встанем", получил новый "статус" – его называют "посланником Ванги, способным творить чудеса". Один из топовых рупоров Кремля Андрей Малахов посвятил "Z-патриоту" целую программу, построенную на давнем предсказании болгарской ясновидящей о так называемом "белом шамане, который поднимет патриотический дух России".

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Сам Shaman в программе "скромно" соглашается, что он может быть новым российским "пророком", посланным гражданам страны-террористки для поднятия их патриотического духа. Фрагменты абсурдного пропагандистского шоу распространили в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Его называют голосом эпохи, феноменом 22 года. Поговаривают, что сама Ванга предвещала, что в России появится белый шаман, который поднимет патриотический дух страны", – разрекламировал путиниста Андрей Малахов.

Shaman же не боится разбрасываться красноречивыми религиозными речами. В частности, говорит, что силы выступать ему дает Бог. Кроме того, опальный артист подчеркивает, что родился в один день со святой Матроной Московской, что якобы делает его еще более особенным.

Считает себя Shaman уникальным еще и потому, что пропагандист Дмитрий Кисилев показал в эфире своей программы клип путиниста на песню "Встанем". Такое, по мнению Ярослава, произошло впервые в истории, а Малахов назвал такое "достижение" настоящим чудом.

Ведущий также поинтересовался: "Ты слышал, видимо, что Ванга предвещала, что в России появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух страны. Ты не думаешь, что она имела в виду тебя?"

На это "посланник Ванги" без стеснений выдал: "Все может быть. Я не устаю удивляться, но в этой жизни бывает все. Почему бы и нет? Если это ее слова..."

Более того, музыкальный символ российского террора строит грандиозные планы на будущее – он собрался выступать в космосе.

"У меня есть желание спеть в открытом космосе. В скафандре включается фонограмма, микрофон такой маленький. Я первый музыкант, который в космосе спел песню "Я русский", – выдал кремлевский шут.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Shaman, несмотря на весь свой "патриотизм", трусливо отказался ехать в зону боевых действий. За попытку соскочить его высмеяли другие "патриоты" России. Подробности – в нашем материале.

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