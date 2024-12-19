В Париже в результате аварии оборвалась жизнь пропагандистки Светланы Савицкой. Она часто выступала на российском телевидении, но одновременно снималась для ведущих иностранных журналов-глянцев, таких как L'Officiel, Haper's Bazaar и Glamour.

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Модели и телеведущей было 34 года к моменту гибели. Она как раз планировала переходить дорогу, как в нее влетела машина. О смерти женщины рассказали росмедиа.

"Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света", – сообщали знакомые манекенщицы.

Светлана Савицкая, кроме модельной карьеры, развивала ремесло ведущей на телевидении и радио. Однако для своей профессии почему-то выбирала именно пропагандистско-развлекательные каналы RU TV, "Пятница", Europa Plus TV и ЖАРА TV. В то же время, свою "русскую душу" она показывала иностранцам в Европе, ведь почему-то решила развивать карьеру не в родной России, а во Франции.

Стоит отметить, что Савицкая поддерживала свою родину в войне против Украины. Она сначала молчала, но не выдержала и все же сообщила свою позицию в Instagram.

В то же время она заявила, что считает себя "человеком мира", вспомнив, что имеет знакомых из Украины, которых очень жаль, но "пожалейте еще ни в чем не виноватых россиян".

"Мои лучшие подруги – украинки и у них там сейчас родные и близкие люди. Я нежно и всей душой люблю их и мне больно от того, что они страдают. Но мне так же больно от этой ненависти к русским людям, – писала она. – Сейчас нам всем будет нелегко. Санкции, экономический кризис. Куча ограничений. На мне огромная ответственность – команда, которая поддерживает меня и делает большую работу".

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