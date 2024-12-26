'В отчаянии пробивают дно': Данилко резко обратился к россиянам, которые оболгали его в новом фейке

Украинский певец Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, резко отреагировал на очередной фейк, распространённый россиянами. В этот раз пропагандисты пытались дискредитировать артиста, используя вымышленные факты и безосновательные обвинения, "перекрутив" его слова из одного из интервью.

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В своем заявлении в InstaStories Данилко назвал действия россиян очередным "пробиванием дна". Подобные информационные атаки лишь демонстрируют слабость и панику стоящих за их созданием.

"Российские пропаг*ндоны в отчаянии пробивают очередное дно... "Переводят" текст, которого не было. Удивлен ли кто-то? Нет", – разозлился певец.

В видео, которое распространили россияне, слова Данилко о знании русского и о коммуникации на нем за границей "перекрутили" и заявили, что артист "переобулся", ведь не может отказаться от языка страны-агрессора и поддерживает террористов.

"Данилко не может отказаться от русского языка. Прикрыв второй подбородок маской, он "переобувается" и рассказывает, что не может отказаться от русского языка, потому что на русском написано большинство его песен. Лишь несколько месяцев назад у себя в соцсетях он писал страшные вещи о России и конкретно о Путине, поддерживал в комментариях крайне враждебную настроенность, а уже сегодня говорит: "Вот у меня есть подруга латышка. Так мне с ней как говорить? Она не знает украинского, а я латышского, мы только на русском и "калякаем". Разговаривать, как они его называют, на языке агрессоров, чтобы только обсудить мужиков, си-си-пи-си и получить деньги за свои паршивые песенки?" – говорилось в заявлении пропагандистов.

Однако на самом деле Андрей Данилко рассказывал, что именно русский язык стал единственным способом общаться за границей с уроженцами СССР. Он говорил об этом в рамках скандального музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия, когда общался с организатором.

"Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой? Она не знает украинского, а я не знаю латышского. Она бы сказала только "Добрий ранок", а я – "Paldies" ["Спасибо"]. И на этом все кончится. Это часто используют, и они по-своему правы", – объяснял тогда артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Верка Сердючка поразила фанатов украинским переводом песни "Жениха хотела". Русскоязычная песня, записанная дуэтом с певицей Глюкозой в 2004 году, получила совсем другое звучание.

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