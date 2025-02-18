В оккупированном Крыму умер заслуженный художник Украины Мамут Чурлу, который получил тяжелые травмы в ДТП

На 78 году жизни отошел в засветы этнограф и заслуженный художник Украины Мамут Чурлу, проживавший в оккупированном Крыму. Сердце мастера декоративно-прикладного искусства остановилось в понедельник, 17 февраля, спустя несколько недель после того, как он попал в серьезное ДТП.

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Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Крымскотатарского Ресурсного Центра. В публикации отметили, что художник посвятил всю свою жизнь искусству.

"Он был известен своим вкладом в развитие крымскотатарской культуры и искусства. В частности, возрождением традиционного ковроткачества и изучением орнамента "Орьнек". В 1996 году успешно реализовал программу возрождения ткачества крымскотатарских ковров, обучая участников орнамента, цветоведения и окрашиванию растительными красителями. Организовывал многочисленные обучающие семинары в Крыму, посвященные традиционному орнаменту и техникам окрашивания для художников и мастеров текстиля. Его персональные выставки проходили в разных городах мира, в частности в Ташкенте, Дуйсбурге, Хайдельберге, Кельне, Киеве и в других городах", – говорится в публикации.

Незадолго до ухода в засветы, а именно 21 января 2025 года, Мамут Чурлу попал в серьезное ДТП, которое произошло в поселке Перевальное неподалеку от Симферополя. Как сообщает "Центр журналистских расследований", в результате инцидента у этнографа диагностировали переломы обеих бедер, открытый перелом левой голени, сотрясение мозга и глубокие раны лица.

Мамут Юсуфович Чурлу родился 1 марта 1946 г. в городе Фергана, Узбекистан. Связать свою жизнь с творчеством заслуженный художник Украины решил в довольно юном возрасте, поэтому в 1970-м окончил Новосибирскую государственную консерваторию по специальности музыковед, а затем Фердаганское училище искусств по специальности художник-оформитель. С 1976 по 1980 год этнограф учился у монументалистов Василия Крылова и Юрия Абоимова.

Мамут Чурлу преподавал теоретические предметы в Ферганском музыкальном училище, а также проводил немало обучающих семинаров, что касались крымскотатарской культуры. Он организовал большое количество собственных выставок в разных уголках мира, а в 2014-м получил звание – заслуженный художник Украины.

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