Звезда 'Квартала 95' устроила скандал на борту самолета: дело дошло до полиции

Актриса Анна Саливанчук, которая известна по роли в сериале "Одного разу під Полтавою" от студии "Квартал 95", попала в неприятную ситуацию в самолете. Между ней и бортпроводником возник скандал из-за ребенка.

Об этом она рассказала в Instagram. Актриса с семьей возвращалась из отдыха на египетском курорте Хургада.

По словам Саливанчук, у годовалого сына Никиты возникли проблемы с пищеварением, он начал кричать. Женщина села у аварийного выхода, где ребенку было интересно и он успокаивался. Однако бортпроводник настоятельно просил их вернуться на свое место.

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"Я очень не люблю, когда дети мешают всему самолету, поэтому пошла с ним гулять по всему самолету, чтобы его развеселить. Он остановился там, где самый широкий аварийный выход и начал ползать туда-сюда. Я спросила у людей, не мешает ли вам мой сын. Они ответили, что все ок", – рассказала актриса.

Там ребенок начал разбрасывать "пакетики", что не понравилось бортпроводнику.

В итоге Саливанчук обозвала того "некрасивым словом". Бортпроводник сообщил об инциденте полиции.

После приземления правоохранители, узнав причину конфликта, посмеялись и не стали выписывать штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года актриса переболела коронавирусом. Ранее она рассказала, как проходила болезнь.