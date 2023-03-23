В Нью-Йорке за $14 млн продали квартиру, в которой умер ''Джокер'' Хит Леджер

В Нью-Йорке (США) продали элитную трехкомнатную квартиру, в которой 22 января 2008 года умер культовый актер Хит Леджер. Джокер из фильма "Темный рыцарь", а также звезда известных кинокартин "Горбатая гора", "10 причин моей ненависти" и других скончался от передозировки наркотиков, когда ему было всего 28 лет.

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Роскошные апартаменты на Брум-стрит в Сохо продали за 14 миллионов долларов (больше 534 млн гривен) на частной распродаже анонимному покупателю. Об этом пишет Daily Mail.

Стоит отметить, что это жилье не принадлежало Леджеру. Он арендовал элитный лофт за 25 тысяч долларов в месяц (около 954 тысяч гривен) незадолго до своей смерти.

Известно, что кинематографист переехал туда в сентябре 2007 года после расставания со своей коллегой Мишель Уильямс, от которой у него есть дочь.

После новости о том, что звезду нашли мертвым, к дому, где находилась квартира, сотни фанатов начали приносить цветы, свечи, фотографии и постеры с актером.

Сообщается, что в просторных апартаментах имеются три спальни и три ванные комнаты, а также высокие потолки. После смерти Леджера в ней практически ничего не изменилось. Разве что на кухне добавились некоторые дополнительные приборы и посуда.

Напомним, Хит Леджер умер 22 января 2008 года в возрасте 28 лет на пике своей популярности от передозировки болеутоляющих (в том числе наркотических анальгетиков), снотворных и транквилизаторов. Его тело нашла массажистка, которая приехала на назначенный сеанс. Когда на место прибыли правоохранительные органы, то обнаружили, что квартира актера буквально превратился в "храм Джокера" – его самой мучительной роли за которую Леджер получил "Оскар" посмертно.

В апартаментах нашли комиксы о Бэтмене, исследования происхождения Джокера и клоунов, небольшие статуэтки клоунов и записи Леджера, практикующего свою собственную версию голоса этого персонажа.

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